Libiąż. Budowa poziomu 800 metrów w kopalni Janina na finiszu. Ruszył transport wielką windą [ZDJĘCIA]

Budowa poziomu 800 metrów w kopalni Janina na finiszu. Ruszył transport wielką windą

200 osób lub 24 tony materiałów może pomieść jednorazowo wysoka na cztery piętra nowa winda w kopalni Janina. To tyle ile ważą dwa autobusy. Obecnie rozpoczęto testowanie transportu materiałów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji i utrzymania ruchu zakładu górniczego. Droga jazdy klatki wynosi ponad 790 metrów. Dzięki nowej windzie prawie 20-krotnie skrócił się czas dotarcia załogi kopalni do miejsc pracy.

Szeroki dostęp do nowych zasobów, dobrej jakości paliwa, umożliwi nam między innymi finalizowana budowa poziomu 800 metrów w ZG Janina. Ta inwestycja skutecznie zwiększy stopień automatyzacji produkcji kopalni, wpłynie na poprawę jej wydajności oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania zakładu. Jej zakończenie przewidujemy już w trzecim kwartale tego rok

- mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.