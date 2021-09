Libiąż. Kraków ma obwarzanki, Toruń pierniki, a Libiąż… Barbarki. Co to takiego i czy stanie się smakowitym hitem? [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Kruche, maślane, przypominające dzieciństwo – takie są Libiąskie Barbarki, ciastka, które już wkrótce będą promować gminę Libiąż (pow. chrzanowski). W środę (8 sierpnia 2021 r.) gmina rozstrzygnęła konkurs kulinarny na lokalny przysmak, ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku. Wyniki miały być znane miesiąc później, ale z powodu pandemii koronawirusa udało się to dopiero w tym tygodniu. Ciastka dostarczyło pięciu uczestników: czworo mieszkańców oraz panie z KGW z Gromca. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie ciastka zgłoszone do konkursu kulinarnego „Libiąskie Barbarki lokalny przysmak gminy Libiąż” były smaczne. Wygrało to przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gromca – kruche, maślane, wykonane według lokalnego przepisu, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, który jest w kole od ponad 60 lat. Panie mogą się cieszyć zwycięstwem i główną nagrodą.