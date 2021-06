Librantowa po trąbie powietrznej wygląda jak pobojowisko. "To był dźwięk, jakby startował odrzutowiec" [ZDJĘCIA]

Kilkanaście godzin po wielkiej tragedii, która spotkała mieszkańców Librantowej koło Nowego Sącza, ta mała i spokojna zazwyczaj miejscowość pełna była ludzi. Wszyscy poszkodowani wspierani przez strażaków i inne służby starali się uporać z ogromem zniszczeń po trąbie powietrznej, która uszkodziła łącznie prawie sześćdziesiąt budynków mieszkalnych i gospodarczych. To właśnie ta miejscowość w wyniku burz i nawałnic, ucierpiała najmocniej.

Według danych przedstawionych na sztabie kryzysowym, który odbył się w późnych godzinach wieczornych, w Librantowej wskutek trąby powietrznej uszkodzonych zostało 30 budynków mieszkalnych i 28 gospodarczych, natomiast w Koniuszowej - 9 mieszkalnych i 3 gospodarcze.

- Zobaczyłem lej, a potem wszystko zaczęło fruwać. Deski, kawałki wełny, styropianów i śmieci uniosły się w górę. Zdążyłem tylko schować się z dziećmi do bezpiecznego pomieszczenia w naszym domu i obserwowałem co się wydarzy. To był taki dźwięk, jakby startował odrzutowiec, a potem usłyszałem jeden wielki trzaski i huk. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze nigdy - relacjonuje jeden z mieszkańców miejscowości Librantowa w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.