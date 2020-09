Liczba szkieletorów w Krakowie musi się zgadzać. Nowe nieukończone straszydło

Budowa prywatnego akademika Liv przy al. Jana Pawła II i w pobliżu obiektów Akademii Wychowania Fizycznego ruszyła na początku 2019 roku. Inwestorem jest spółka z grupy kapitałowej Gent Holding. Według deklaracji z zeszłego roku obiekt miał być w pełni ukończony, wraz z wyposażeniem, do końca sierpnia tego roku i być gotowy na przyjęcie studentów rozpoczynających rok akademicki 2020/2021.

To stawia pod znakiem zapytania budowę prywatnych akademików. Jesienią zeszłego roku otwarty został pierwszy taki obiekty w Krakowie - LivinX na Zabłociu. Już na wiosnę, gdy wybuchła pandemia, a w kraju wprowadzono lockdown, akademik zaczął mieć problemy. Gdy zajęcia odbywały się zdalnie, albo wcale, korzystanie z akademików straciło rację bytu.

Co dalej z budynkiem przy alei Jana Pawła II? W tej sprawie wysłaliśmy zapytania do spółki, ale wciąż czekamy na odpowiedzi. Akademik Liv zakładał realizację 277 apartamentów 1 i 2-osobowych o podwyższonym standardzie. W pokojach zaplanowano m.in. przestrzeń do nauki i spania, własną łazienkę oraz aneks kuchenny.