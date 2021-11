Limanowa. Dramat w sklepie zoologicznym. Głodzona małpka Bożenka trafiła pod skrzydła Fundacji Epicrates w Lublinie [ZDJĘCIA]

W połowie października na terenie Limanowej w jednym ze sklepów zoologicznych natrafiono na egzotyczne zwierzęta, które żyły w nieludzkich warunkach. Kapucynka mieszkała w ciasnej klatce bez dostępu do wody i jedzenia. Doskwierała jej samotność i była w niezbyt dobrej kondycji. Z prośbą o pomoc Bożence oraz arze do Fundacji Epicrates zwrócili się inspektorzy TOZ z Krynicy-Zdroju. Członkowie fundacji przejechali setki kilometrów, by zabrać zwierzęta.

- Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w Polsce, które zajmują się leczeniem i opieką egzotycznych zwierząt, dlatego też często o pomoc zwracają się do nas inspektorzy organizacji pro zwierzęcych czy służby mundurowe z całego kraju. Małpka trafiła pod opiekę naszej pani doktor w Lublinie, ale arą zajęli się warszawscy specjaliści współpracujących z naszą fundacją - mówi Bartłomiej Gorzkowski, prezes zarządu Fundacji Epicrates w rozmowie z "Gazetą Krakowska".