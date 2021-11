Limanowa. Inspektorat szuka następcy Piotra Mamaka. Czemu go odwołano?

Do dzisiaj nie ustalono oficjalnych powodów rozstania z Mamakiem. Jak informuje portal Limanowa.in. odwołanie dotychczasowego inspektora miało być efektem wielu skarg kierowanych zarówno do Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie przez samorządy, instytucje państwowe i osoby prywatne. Skontaktowaliśmy się z krakowską jednostką, ale nie udało nam się porozmawiać w tej sprawie z dyrektorem Andrzejem Macałką, ponieważ nie zastaliśmy go w pracy.

Tymczasem Elżbieta Ubik-Baran, aktualnie pełniąca obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej, wcześniej zastępca PINB, krótko skomentowała medialne doniesienia:

- Do nas takich skarg nikt nie kierował - przyznała jedynie.

Obecnie czekamy jeszcze na odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Na łamach „Gazety Krakowskiej” informowaliśmy już m.in. o zamieszaniu w Kamienicy, gdzie tamtejsza hala sportowa zbudowana za ok. 8 mln zł nie mogła być użytkowana ze względu na… zbyt dużą ilość schodków na trybunie. Taką decyzję podjął właśnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej. Sprawa ciągnęła się od lipca br i znalazła już swój finał.