Limanowa. Szczepienia stanęły w miejscu, zainteresowaniem cieszy się trzecia dawka. Żadna gmina nie osiągnęła nawet 50 procent

Szczepionki są dostępne od miesięcy, ale tylko na samym początku ustawiały się kolejki do punktów szczepień, z czasem zainteresowanie zmalało. Samorządowcy przyznają zgodnie, że każdy kto chciał się zaszczepić to zrobił to zgodnie z własnymi przekonaniami. Teraz punkty szczepień świecą pustkami, chyba że znajda się osoby, które kwalifikują się do przyjęcia trzeciej dawki, ta może zostać podana pół roku od ostatniego szczepienia.

Poziom zaszczepień mieszkańców w gminach i miastach na terenie powiatu limanowskiego właściwie stanął w miejscu. Najlepiej sytuacja wygląda w mieście Limanowa i Mszana Dolna, oba tereny mają blisko 45 procent w pełni zaszczepionych mieszkańców. Sytuacja bez zmian, najgorzej wygląda w gminie Niedźwiedź. Niespełna 30 procent mieszkańców jest po przyjęciu drugiej dawki. To nadal za mało, aby móc wytworzyć odporność zbiorową. W powiecie limanowskim do tej pory wykonano blisko 91 tys. szczepień. Nie pomaga mówienie o odpowiedzialności za siebie i innych a czwarta fala zaczyna dawać o sobie znać.