Testowa drezyna mknie po 140-letniej linii kolejowej nr 104. Miłośnicy kolei zapraszają na testy i liczą, że ich pomysł poprze samorząd

Testują drezynę po starej Galicjance i liczą, że pomysł się przyjmie

Już wielokrotnie pisaliśmy o pomyśle Stowarzyszenia Kolejowo Historyczne "Galicjanka", które wpadło na pomysł, aby po zabytkowej linii jeździły turystyczne drezyny. To unikatowe rozwiązanie na wykorzystanie starych torów, który wzbudza duże zainteresowanie. I jak uważają członkowie Stowarzyszenia mogłoby to przyciągnąć turystów. Do końca maja można przekonać się na własnej skórze jak wygląda przejazd drezyną i co można po drodze zobaczyć.