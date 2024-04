Czy jest szansa na drezyny rowerowe na starej Galicjance? Mamy stanowisko Polskich Linii Kolejowych, wszystko w rękach władz lokalnych

Chcą zachować fragment historii Galicjanki

Obawy maja miłośnicy m.in. Galicjanki. Mieli już swoje plany co do nieużytkowanego fragmentu linii kolejowej nr 104 w Pisarzowej, ale te pokrzyżowała im umowa zawarta przez PKP Polskie Linie Kolejowe z wykonawcą modernizacji odcinka linii Nowy Sącz - Chabówka. Firma Budimex, która będzie prowadzić modernizację m.in. tego odcinka ma rozebrać fragment Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Tym samym pomysł Stowarzyszenie Kolejowo Historyczne "Galicjanka" ma małe szanse na realizację, choć sam pomysł wprowadzenia tam przejazdów drezynami jest unikatowy i wzbudza duże zainteresowanie. Mogłoby to przyciągnąć turystów.

Co z torami po starej Galicjance?

Rzecznik dodaje, że możliwe jest przeznaczenie pozostałych elementów starotorza na potrzeby turystycznej trasy rowerowej, jednak decyzje w tej sprawie muszą podjęte być przez władze lokalne.

"Galicjanka" miała zwrócić się z prośbą o zachowanie wspomnianego odcinka o długości ok. 5km do ministra infrastruktury, który może zdecydować o losie zabytkowej linii. Chcą pomysłem zainteresować także lokalnych polityków. Wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut zadeklarował, że jeśli kolej zechciałaby ten fragment linii przekazać, to gmina jest chętna to przejąć i zbudować tam ścieżkę rowerową, albo utworzyć drezyny. W utrzymaniu i oczyszczaniu linii chętnie zaangażują się wolontariusze ze Stowarzyszenia.