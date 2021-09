Limanowski szpital w dobrej kondycji finansowej. Dyrektor: musimy o tym pamiętać

Także w kwestii podstawowej działalności medycznej szpital osiągnął dodatni wynik na poziomie ponad 2 mln zł. Takie liczby muszą cieszyć.

Dyrektor Radzięta w swoim wystąpieniu wziął jednak pod uwagę obecnie obowiązujące regulacje prawne i zasady rozliczania. – Gdyby przyjąć jedynie te kwoty, to wynik jest fantastyczny, wręcz aż nie do uwierzenia, ale musimy pamiętać w jakich okolicznościach został osiągnięty – zauważył dyrektor zwracając uwagę na fakt, że o sytuacji finansowej placówki będzie wiadomo więcej 31 grudnia. W związku z trwającą pandemią koronawirusa i rokiem 2020, gdy zaraza przybrała na sile, okresy rozliczeniowe świadczenia usług medycznych uległy zmianie. Nie mówimy już o rocznym okresie, ale o półtorarocznym stąd takie wyniki. Wiele wskazuje na to, że zsumowanie okresu rozliczeniowego dwóch lat z Covid, nastąpi właśnie na koniec bieżącego roku.