Limboski wraca z Berlina do Krakowa. Popularny bard zaśpiewa w Muzeum Żydowskim Galicja

Limboski jest jednym z najciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej. W tekstach obserwator subtelności międzyludzkich relacji, na scenie zaś drapieżne zwierzę koncertowe z charyzmą i własnym, rozpoznawalnym stylem. Jego specjalnością jest akustyczny blues i folk, choć z powodzeniem wykonuje z zespołem Limbo psychodelicznego rocka. Występował zarówno na ulicach, jak i znanych klubach.

Zadebiutował w 2010 roku płytą „Cafe Brumba”. Był dwukrotnie nominowany do Fryderyków za albumy „Tribute to Georgie Buck” i „Poliamoria”. W 2018 roku wystąpił podczas trasy koncertowej „Męskie Granie”. Jego najbardziej znanym przebojem jest piosenka „W trawie”. W 2011 r. pojawił się wraz z zespołem w programie telewizyjnym "Must Be the Music. Tylko muzyka", dochodząc do półfinału.