ŁKS Łagów - Cracovia II. Mecz na szczycie bez rozstrzygnięcia

Z trudnego terenu Cracovia II potrafiła wywieźć remis. Tym razem zespół trenera Piotra Gizy nie był wzmocniony zawodnikami z pierwszej drużyny, gdyż „Pasy” rozgrywały swój mecz w ekstraklasie z Wartą. „Kombinowany” skład (nie było choćby Bracika, etatowego stopera, który zaliczył debiut w ekstraklasie).

Gospodarze mieli okazje bramkowe – uderzał Piotr Cichocki (i to dwukrotnie), ale to przyjezdni objęli prowadzenie. Po centrze z rzutu rożnego bramkę zdobył Patryk Zaucha. Miejscowi dążyli do wyrównania i dopięli swego w 73 min. Faulowany w polu karnym był Mateusz Ozimek, a Piotr Rogala wykorzystał „jedenastkę”. Niebawem „Pasy” musiały grać w osłabieniu, bo z boiska „spadł” Mateusz Supryn i radziły sobie, choć w doliczonym czasie gry bliski pokonania Adama Wilka był Artur Piróg.

ŁKS Łagów – Cracovia II 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Zaucha 22, 1:1 Rogala 73 karny.

ŁKS: Banach – Rogala, Stelmach, D. Urban – Cichocki (67 Urbański), Waniek, Mydlarz, Dani Jodar – Imiela (67 Kapsa), Piróg, Ozimek

Cracovia II: Wilk – Stachera, Ziemnik, Pieńczak, Supryn – Nowicki, Wiśniewski, Kanach, Rubio(89 Góralczyk), Zaucha - Bała (81 Bociek).

Sędziował: Piotr Burak (Zamość). Żółte kartki: Dani Jodar - Kanach, Supryn, Zaucha, Nowicki. Czerwona kartka: Supryn (78, druga żółta). Widzów: 200.