Łosie. Osobówka i ciężarówka zderzyły się na drodze do Wysowej

Samochód osobowy opel vectra, z numerami rejestracyjnymi skały w powiecie krakowskim, zderzył się z, mającym rejestrację powiatu gorlickiego, potężnym ciągnikiem siodłowym volvo jadącym z olbrzymia naczepą. Wydarzyło się to w miejscowości Łosie w gminie Ropa, w miejscu, w którym droga do Wysowej łączy się z lokalnym traktem do Bielanki. Samochód osobowy jest mocno uszkodzony, ale szczęśliwie nikt z podróżujących tym samochodem nie ucierpiał tak dotkliwie, by musiał trafić do szpitala. Akcję ratowniczą prowadzili strażacy.

