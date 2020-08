Bus marki opl voivaro wypadł z jezdni, wpadł do przydrożnego rowu i tam czołowo uderzył w betonowy przepust. Wydarzyło się to kwadrans po godzinie osiemnastej we wtorek, 25 sierpnia 2020 r., w miejscowości Łososina Górna w gminie Limanowa. W wypadku dotkliwie ucierpiały dwie osoby i one trafiły do szpitala. Akcję ratowniczą prowadzili strażacy z Łososiny Dolnej (OSP) oraz z Limanowej (PSP). Utrudnienia w ruchu trwały ponad godzinę. Przyczyny i okoliczności wypadku ustala policja.