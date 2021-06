Luzowanie obostrzeń. Od 26 czerwca czynne dyskoteki, do Krakowa wraca życie nocne

Od 26 czerwca 2021 do końca wakacji obowiązywać będą nowe zasady obostrzeń pandemicznych. Jeśli przez wakacyjne miesiące pandemia zostanie opanowana to, najprawdopodobniej, rząd zdecyduje o zniesieniu wszystkich limitów. Póki co, od 26 czerwca działalność mogą wznowić dyskoteki i kluby nocne. Wciąż jednak obowiązywać będą w tych miejscach limity maks. 150 osób, nie dotyczy to osób zaszczepionych.

Oprócz odmrożenia rozrywki, od 26 czerwca zmieniają się także zasady funkcjonowania innych branż. Zwiększone zostają limity osób przebywających w tych miejscach, nie dotyczą one także osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W urzędach, kinach i sklepach nadal obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust.

Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m².

Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.

Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.

Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.

Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

Hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia.