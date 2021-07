Maciej Gostomski, były bramkarz Cracovii, obecnie golkiper Górnika Łęczna: Podamy sobie ręce z trenerem Probierzem

Odczuwa pan napięcie przed sobotnim meczem?

Pomału tak, nastrajamy się na mecz otwarcia. Jest wiele niewiadomych, dużo nowych sytuacji. Jesteśmy bojowo nastawieni, zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście będziemy przygotowani na ten mecz, ale docelowo to postaramy się być w pełnej formie na drugą, trzecią kolejkę. Nie mieliśmy wiele czasu na przygotowania, liczę na mądrość i obycie niektórych zawodników. Dzięki niej i walce mam nadzieję, że wygramy ten mecz.

Jesteście beniaminkiem, gracie u siebie, liczy pan na to, że fala, która wyniosła was do ekstraklasy, będzie wam towarzyszyć?

Mecz przed własną publicznością to dodatkowy plus, powinien być bodźcem dla nas.

Zagraliście tylko jeden sparing, przegrywając z Jagiellonią 0:4. Nie za mało?

Po tym pierwszym meczu z pewnością będą jeszcze sparingi. Mieliśmy mało czasu na przygotowania. Po dwutygodniowych urlopach przyszedł czas na zajęcia, które trwały dwa tygodnie. Taka jest dola drużyn, które zrobiły awans i muszą się odnaleźć w nowych warunkach. Na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy więcej potrenowali, zgranie byłoby lepsze, ale nie dało się tego zrobić. To minus, ale nie ma co się usprawiedliwiać, trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wygrać mecz.