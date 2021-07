Mają 28 tysięcy na działanie, połowa z tej kwoty to dotacja rządowa

Łużniański klub mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i zanim wprowadzili się do nich seniorzy przeszły gruntowny remont.

- W tym roku klub ma do swojej dyspozycji ponad 28 tysięcy - mówi Przemysław Wszołek, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej, który jest realizatorem zadania. - Dopełnienie tej kwoty to oczywiście zapisane w budżecie gminy pieniądze, za które można jedynie podziękować radnym – podkreśla.

Gminy prowadzące kluby seniora tak naprawdę tylko udostępniają uczestnikom infrastrukturę, a cala reszta to już sami seniorzy. Wszystko, co dziej się w ramach klubu, tak przynajmniej jest w Łużnej, jest pochodna decyzji samych seniorów.

- Oni mówią nam, czego oczekują, a my to realizujemy – podkreśla Przemysław Wszołek. - Nasz klub jest czynny od poniedziałku do czwartku, ale działania, jakie są podejmowane obejmują cały tydzień - dodaje.