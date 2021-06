Majątki posłów z Małopolski. Oszczędności, samochody, mieszkania, domy Piotr Rąpalski

Posłowie na Sejm co roku w maju przedstawiają i publikują oświadczenia majątkowe. Zobowiązują ich do tego przepisy. To wykaz tego co mają na kontach, w garażach, lista domów i mieszkań. Ile zarobili i na czym w minionym roku. Prześwietliliśmy te dokumenty. Na razie posłów z Krakowa i okolic oraz Małopolski Zachodniej czyli z okręgów wyborczych 12 i 13. W naszej galerii dane z oświadczeń znajdują się pod zdjęciami polityków.