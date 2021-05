Małe rasy psów, które nadają się do mieszkania i bloku. Wyglądają uroczo, ale potrafią być uparte. Zobaczcie przegląd niewielkich ras psów!

Małe rasy psów, które nadają się dla dzieci, do bloku i mieszkania. Lubią przytulanki i pieszczoty, ale potrafią też być uparte

Małe psy są bardzo popularne wśród rodziców z małymi dziećmi i mieszkańcami bloków. Głównie ze względu na ich rozmiar i, w większości, łagodne usposobienie. Małe rasy psów nadające się do mieszkania i do przebywania z dziećmi zwykle charakteryzują się łagodnością, delikatnością, są towarzyskie, pocieszne i bardzo lubią pieszczoty. Warto jednak pamiętać, że mimo małego rozmiaru i wielu pozytywnych cech, to nadal psy - co oznacza, że potrafią pokazać pazurki, być uparte, a czasem nawet agresywne. Dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie przeszkolenie i wyznaczanie granic.