Policjanci zatrzymali 29-latka, który strzelał do innego mężczyzny na ul. Szewskiej w Krakowie. Grozi mu do 3 lat więzienia

Wyciągnął z kieszeni pistolet

- Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala, natomiast sprawca oddalił się z miejsca. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli m.in. zapisy ze wszystkich dostępnych monitoringów, na których zarejestrowany został wizerunek sprawcy. Kryminalni z Komisariatu Policji I w Krakowie ustalili, gdzie napastnik może przebywać. 9 maja br. udali się do jednego z domów w zachodniej części miasta, gdzie zatrzymali podejrzewanego 29-latka - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

3 maja br., w godzinach porannych do mężczyzny siedzącego na chodniku przy ul. Szewskiej w Krakowie podszedł inny mężczyzna, który po wymianie kilku zdań wyciągnął z kieszeni pistolet i oddał w jego kierunku kilka strzałów. Jak się okazało, była to wiatrówka strzelająca śrutami.

Grozi mu do 3 lat więzienia

Tego samego dnia, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, natomiast dzisiaj usłyszał on zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Dodatkowo jego zachowanie zakwalifikowane zostało jako występek o charakterze chuligańskim. 29-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.