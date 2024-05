Ranny żbik z Magurskiego Parku Narodowego, który trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej. Wkrótce wróci do natury Halina Gajda

Żbik, który kilkanaście dni temu trafił pod opiekę Fundacji Dziki Projekt, ma się coraz lepiej, choć jego rehabilitacja potrwa jeszcze kilka tygodni. Na razie kociak ma swoisty, darmowy dla niego, turnus rehabilitacyjny w fundacyjnej wolierze, aczkolwiek nie ma w nim zbyt wielu rozrywek. Opiekunowie ograniczają kontakt z nim do niezbędnego minimum. On również do nich nie lgnie. I to jest w tym najważniejsze.