Eliza Sicińska z duetu Knedlove: Warto wychodzić przed szereg, aby zawalczyć o siebie

Eliza i Kacper spotkali się na urodzinach ich wspólnego przyjaciela. Od słowa do słowa – i zakochali się w sobie. Po pół roku spotykania się, wpadli na pomysł, aby wspólnie wykonywać i tworzyć muzykę.

- To, że jesteśmy ze sobą związani prywatnie, ma dobry wpływ na to, co robimy zawodowo. To są cały czas ogromne emocje. Czy się kłócimy, czy się godzimy, czy jest dobrze, czy jest źle – wszystko to wyrażamy w muzyce. Stwarza to oczywiście od czasu do czasu trudniejsze sytuacje, ale myślę, że całkiem dobrze sobie z nimi radzimy. Generalnie myślę, że nasze uczucie przekłada się w pozytywny sposób na naszą muzykę – podkreśla piosenkarka.