Nastolatka chciała sprzedać meble przez internet, ale zamiast zyskać straciła 10 tys. zł. Oszuści nadal wykorzystują stare metody

Oszukali nastolatkę przez internet

4 maja br., do sądeckiej Policji zgłosił się mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, którego nastoletnia córka została oszukana podczas sprzedaży online. Po tym jak w internetowym serwisie ogłoszeniowym wystawiła na sprzedaż łóżko, szybko otrzymała przez komunikator wiadomość od osoby zainteresowanej ofertą. Rzekomy kupujący zaproponował, że zamówi kuriera i przesłał link, mający ułatwić sfinalizowanie transakcji.

Kiedy nieświadoma zagrożenia dziewczyna weszła na sfałszowaną stronę, gdzie wpisała m.in. login i hasło do swojego konta, oszust w łatwy sposób uzyskał do niego dostęp. Chwilę później do nastolatki zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako pracownik portalu ogłoszeniowego, z którego korzystała. Przekonał, że kupujący wpłacił na jej konto za dużą sumę, dlatego musi mu zwrócić pieniądze, generując kod BLIK i akceptując transakcję.

Zmanipulowana dziewczyna zrobiła to kilkukrotnie, ponieważ środki rzekomo nie trafiały do kupującego. Niestety, kiedy zorientowała się, że została oszukana, przestępcy z jej konta wypłacili w bankomatach na terenie Warszawy i Poznania 10 tys. złotych.