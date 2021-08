Małec. Pożar samochodu osobowego na drodze powiatowej pod Dąbrową Tarnowską. Z ogniem walczyli strażacy

Nowy Sącz. Lachowskie serca nagrodzone „Złotym Żywieckim Sercem”. Cacani najlepszą kapelą 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich [ZDJĘCIA]

Tydzień Kultury Beskidzkiej to międzynarodowy festiwal folklorystyczny, który co roku gromadzi na jednej scenie uczestników reprezentujących folklor górali z różnych zakątków naszego kraju. W ramach wydarzenia, zgodnie z jego założeniem, uczestnicy prezentują swój folklor w najczystszej formie, aby w ten sposób ocalać od zapomnienia niematerialne dziedzictwo kulturowe swojego regionu. W tym roku ziemia sądecka i folklor lachowski miały wspaniałą reprezentację. Zespół Cacani zdobył najwyższą nagrodę w kategorii Kapel. Ich występ, do którego przygotowania dołożyli mnóstwa starań został doceniony „Złotym Żywieckim Sercem”.