Małopolanie pokochali biwakowanie w lesie. Rozpalają ogień, gotują i nocują w dziczy [ZDJĘCIA]

- Od kierowców ciężarówek, przez kardiologów, po dyrektorów przedszkoli - biwakowaniem w lesie zarazić może się każdy. Początkowy strach przed nocą w lesie szybko przechodzi, a jego miejsce zajmuje ciekawość spędzania czasu w leśnej głuszy - mówi Paweł Rybak z Krakowa.

Ludzi ciągnie do lasu

Miłośnik bushcraftu kilka lat temu postanowił wybrać się na biwak do lasu, ale nie miał kompana.

- Rzuciłem hasło, że szukam towarzysza do wędrówki i szybko się znalazło kilka osób. Dzisiaj do lasu chodz my już nawet w 25-osobowej grupie. Chętnych szybko przybywa. Najchętniej lubimy przebywać w lasach w okolicach Piwnicznej, gdzie są świetne warunki do biwakowania - mówi Paweł Rybak.

Dołączenie do grupy jest bezpłatne. - Chodzi o to, żeby wzajemnie sobie pomagać i dzielić się doświadczeniem. Nie zapominamy też o ekologii. Każdy z nas ma w plecaku dodatkowy worek na śmieci, które zbieramy zawsze tam gdzie jesteśmy. Chętnych do naszych wypraw zapraszamy na nasz profil facebookowy Bushcraft Małopolska