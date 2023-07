Małopolscy policjanci krok po kroku rozbijają mefedronowy gang. Zatrzymali 35-latka, który sprzedawał narkotyki w dyskotekach i klubach

Policja rozbija mefedronowany gang

Mężczyzna jest podejrzany o wprowadzenie do obrotu co najmniej 4 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości sięgającej 160 tys. zł. Działalność prowadził przez kilkanaście miesięcy.

35-latek został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości mefedronu, czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe, a także zakaz opuszczania kraju.