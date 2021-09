Małopolska Liga Antysmogowa: Przeciszów liderem, katastrofalnie złe wyniki mieszkańców w powiatach tarnowskim i tatrzańskim. Przyspieszmy!

Małopolanie wymienili w dwa lata 24 tys. kotłów. Do wymiany zostało 300 tysięcy. W rok i trzy miesiące!

Tej wielkiej zmiany dokonało już lub jeszcze w tym sezonie dokona ponad 24 tysiące Małopolan, którzy złożyli wnioski do państwowego programu Czyste Powietrze. Za dotacje z programu każdy posiadacz kopciucha może zrobić wszystko, czego trzeba, by nie truć i nie palić w piecu pieniędzmi: ocieplić ściany, stropy, podłogi, dach, wymienić okna i drzwi, zamontować nową instalację i urządzenie grzewcze. W wyborze odpowiednich rozwiązać wszędzie pomagają ekodoradcy.

Tylko w sierpniu 2021 po dofinansowanie z Czystego Powietrza zdecydowało się sięgnąć kolejnych półtora tysiąca Małopolan. To sporo – jeszcze wiosną, przed uruchomieniem naszej Ligi Antysmogowej, mieszkańcy składali od 900 do 1100 wniosków miesięcznie. Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, przypomina jednak, że w regionie do wymiany pozostało ponad 300 tys. kopciuchów. Po podzieleniu tej liczby na 15 miesięcy, jakie pozostały do wejścia w życie uchwały antysmogowej, wychodzi 20 tysięcy miesięcznie. Tempo wymiany starych kotłów winno być zatem ponad dziesięć razy szybsze niż obecnie! Potwierdza to Piotr Łyczko, wicedyrektor Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który od początku partneruje Małopolskiej Lidze Antysmogowej (MLA):