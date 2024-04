Mniej interwencji strażników miejskich. "Walka ze smogiem przynosi efekty". Nadal można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca

- Jakość powietrza w Krakowie rzeczywiście uległa znaczącej poprawie w przeciągu ostatniej dekady. Z około 120 "dni smogowych" (a więc dni gdy stężenie pyłów jest zbyt wysokie) w 2012 roku zeszliśmy do koło 16 takich dni w 2023 roku. Obowiązujące normy dla pyłów zostały spełnione na wszystkich stacjach. Główną rolę odegrało tu wejście w życie zakazu palenie węglem i drewnem w Krakowie. Większość instalacji, która służyła do spalania tych paliw została wymieniona na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, z sieci gazowej lub ogrzewanie elektryczne. Nie dziwi więc, że również jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących "kopcących" sąsiadów. Kolejne kroki do poprawy jakości powietrza w mieście to likwidacja "kopciuchów", a więc starych kotłów na węgiel i drewno, w okalających Kraków gminach oraz ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego - mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.