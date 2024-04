Taką wodę piją mieszkańcy Krakowa? Zrzut ścieków nieopodal ujęcia wody pitnej. Aktywista alarmuje, a RZGW zapewnia, że już podjęło kontrolę

- W zależności od tego, w której części Krakowa Państwo mieszkacie – Wasz kran zaopatrywany jest przez inny zakład uzdatniania wody. W pewnych obszarach woda jest mieszana tzn. pochodzi z więcej niż jednego zakładu - informują Wodociągi Miasta Krakowa.

- Znam osobiście technologów wody pracujących na Wodociągach w Krakowie i uważam, że są to jedni z najlepszych fachowców w kraju. Myślę, że mają opanowaną sytuację. Jednak każdy taki sygnał powinien być wnikliwie analizowany i zgłaszany. I dobrze, że zwrócono uwagę na jakość wody - przy czym służby powinny dążyć do wyjaśnienia przyczyn skażenia i przeciwdziałania w przyszłości - mówi dr inż. Łukasz Weber, specjalista ds. inżynierii środowiska.

Co więcej ekspert dodaje: - Analizowałem proces uzdatniania wody w Zakładzie Rudawa, który produkuje wodę dla Krakowa. Przede wszystkim wodociągi posiadają stację osłonową (monitoring online) umieszczoną w górnym biegu rzeki. Oznacza to, że mogą w porę zapobiec przed poborem zanieczyszczonej wody, odłączając ujęcie (co zgodnie z materiałami, które przeanalizowałem jest praktykowane). Dalej jest cały system wielostopniowego uzdatniania wody, obejmujący procesy koagulacji, sedymentacji, filtracji pospiesznej, ozonowania, filtracji na węglach aktywnych i dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Tego typu systemy są przygotowane na uzdatnianie wody powierzchniowej, nawet w sytuacjach znacznego pogorszenia jej jakości, które jak wyjaśniłem wcześniej jest w porę wykrywane, zanim woda dopłynie do ujęcia. Ogólnie, mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że zagrożenie dla jakości wody produkowanej dla Krakowa w Rudawie wydaje się niewielkie, jeśli zostaną wdrożone wszystkie procedury (w tym przede wszystkim wczesnego wykrycia zanieczyszczenia, i w sytuacji, gdyby stwarzało ono zagrożenie dla bezpieczeństwa jakości wody - wyłączenia ujęcia).