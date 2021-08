Małopolska Liga Antysmogowa przynosi efekty! Mieszkańcy biorą coraz więcej dotacji na wymianę kotłów. Czym najlepiej zastąpić kopciucha? Zbigniew Bartuś

Małopolanie wreszcie ruszyli z wymianą trujących palenisk na oszczędne i ekologiczne wykorzystując do tego dotacje z programu Czyste Powietrze: w lipcu 2021 złożyli rekordową liczbę wniosków (1705, prawie dwa razy więcej niż w maju) i po raz pierwszy wyprzedzili Mazowszan (1505). Brawa należą się też urzędnikom i ekodoradcom: w miesiąc zawarli z Małopolanami aż 1479 umów na wymianę kopciuchów i ocieplenie domów. To prawie o 150 więcej niż na Śląsku. Prawda jest jednak brutalna: ten rekord musimy szybko pobić, co najmniej podwajając liczbę wniosków, bo inaczej właściciele domów nie zdążą wymienić kopciuchów do końca 2022 roku i będą płacić kary po 5 tys. złotych.