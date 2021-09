Małopolska skorzysta z drugiej tury dofinansowania w ramach programu "Sportowa Polska". Wsparcie dla 333 inwestycji w kraju

- Rozstrzygnęliśmy drugą turę programu "Sportowa Polska". Tym razem dofinansowanie na łączną kwotę niemal 83 mln zł otrzymały 73 inwestycje. Wraz z lipcowymi rozstrzygnięciami wsparcie w ramach tego programu otrzymają 333 inwestycje sportowe na rekordową łączną kwotę 457 mln zł – powiedział wicepremier Gliński podczas konferencji prasowej poświęconej ogłoszeniu kolejnych wyników programu „Sportowa Polska”.

Dofinansowanie obejmuje zakres od 30 do 80 % wartości inwestycji. Jego skala zależy m.in. od zamożności danej gminy. Inwestycje realizujemy razem z samorządami, klubami i innymi podmiotami. Motywujemy innych do tego, by znajdowali dodatkowe środki inwestycyjne. Wspólnie możemy zrobić więcej – Piotr Gliński