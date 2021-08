Małopolska straci miliardy euro z powodu lokalnych uchwał anty-LGBT? Premier Mateusz Morawiecki komentuje Tatiana Biela Bartosz Dybała

Marsz "Polska dla wszystkich" środowiska LGBT Konrad Kozłowski

- Utrzymanie uchwał anty-LGBT na poziomie lokalnym może doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich w pięciu województwach, m.in. Małopolsce - alarmuje przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska. Mowa o miliardach euro, jakie teoretycznie może stracić nasz region. Zarząd województwa dopiero ma wydać oficjalne stanowisko. Do sprawy w rozmowie z "Gazetą Krakowską" odniósł się premier Mateusz Morawiecki: - Państwo podchodzi do wszystkich z szacunkiem, i jestem przekonany, że zarząd województwa małopolskiego czyni to samo. Dlatego jestem przekonany, że w tym wypadku nie będzie żadnych sporów z Komisją Europejską.