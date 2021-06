Tarnów. Środowiska prawicowe sprzeciwiają się przystąpieniu miasta do kampanii "LGBT+ja". Napisali petycję do prezydenta Tarnowa [ZDJĘCIA]

Nie zgadzają się na udział Tarnowa w kampanii "LGBT+ja"

Przyłączenie się Tarnowa do kampanii "LGBT+ja" już od samego początku budziło spore kontrowersje. Miasto zorganizowało kilka wydarzeń promujących tolerancję wobec osób homoseksualnych i transpłciowych. Działania lokalnych władz w tej kwestii skrytykowały najpierw tarnowska kuria i stowarzyszenia katolickie. Dziś (11.06) oficjalnie zrobili to też działacze czterech lokalnych organizacji społecznych (Wolność ponad Wszystko, Konfederacja Korony Polskiej, Stowarzyszenie Przyjazny Tarnów i Stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe), którzy w samo południe przybyli pod Urząd Miasta przy ulicy Mickiewicza. Najpierw spotkali się z lokalnymi mediami, a później z petycją w ręku weszli do budynku magistratu, by wręczyć ją osobiście prezydentowi Tarnowa. Pod dokumentem podpisało się około trzysta osób, które nie zgadzają się na indoktrynację dzieci i młodzieży ideologią LGBT w szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie miasta.