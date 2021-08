Małopolska. W weekend będzie można zaszczepić się w parku, na jarmarku czy podczas dożynek.

Weekend to czas odpoczynku i chwile z najbliższymi, dlatego samorządy we współpracy ze służbami zadbały o to, by szczepienia odbywały się w przyjemnej atmosferze. Preparat przeciw COVID-19 podawany będzie m.in. w parku, na jarmarku czy podczas dożynek, ale także przy okolicznych kościołach. Akcja szczepień odbędzie się m.in Rynku w Nowym Targu, a w sobotę i niedzielę w parku im. Henryka Jordana w Krakowie, na Rynku w Nowym Wiśniczu i w Zakopanem podczas Festiwalu Ziem Górskich.

Kolejna wakacyjna plenerowa akcja szczepień odbędzie się także w samym Krakowie. Zaszczepić się będzie można w parku Jordana oraz w hali Cracovii.

W sumie na terenie wojeówdztwa mobilne punkty szczepień staną w 29 lokalizacjach:



13 sierpnia – Bukowno – Miejski Ośrodek Kultury

14 sierpnia – Nowy Targ – Rynek

14 sierpnia – Biecz – Przychodnie Eskulap

14 sierpnia – Liszki - Samodzielny Publiczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej

14-15 sierpnia – Kraków - Park im. Henryka Jordana, Hala 100-lecia Cracovii

14-15 sierpnia – Łukanowice – Teren rekreacyjny

14-15 sierpnia – Lipnica Murowana – Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

15 sierpnia – Nowy Wiśnicz – Rynek

15 sierpnia – Wierzchosławice - Gminne Centrum Kultury

15 sierpnia – Łużna – Gminny Ośrodek Kultury

15 sierpnia – Zaborze – Przedszkole Samorządowe

15 sierpnia – Grojec – Przychodnia z Sercem

15 sierpnia – Woźniki – Przy kościele

15 sierpnia – Jerzmanowice-Przeginia – „Święto pieczonego ziemniaka”

15 sierpnia – Proszowice – Wystawa wieńców dożynkowych

15 sierpnia – Słaboszyce – Boisko sportowe

15 sierpnia – Igołomia – Centralny Ośrodek Zdrowia

15 sierpnia – Liszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

15 sierpnia – Świątniki Górne – Centrum Kultury

15 sierpnia – Głębowice – Remiza OSP

15 sierpnia – Gromnik – Remiza OSP

15 sierpnia – Zakliczyn – Przy kościele

15 sierpnia – Rzepiennik Strzyżewski – Remiza OSP

15 sierpnia – Wietrzychowice – Gminne Centrum Kultury

15 sierpnia – Sołuszowa – Przy kościele

15 sierpnia – Wieprz – Przy kościele

15 sierpnia – Zakopane – Festiwal Ziem Górskich

15 sierpnia – Roztoka Wielka – Szkoła Podstawowa

15 sierpnia – Ludźmierz – Remiza OSP

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia w Małopolsce podano już ponad 3 mln zastrzyków ochronnych przeciwko COVDI-19. W pełni zaszczepionych mieszkańców województwa jest 1 400 660.