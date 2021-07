Małopolska zach. Pieniądze z programu Sportowa Polska. Kto otrzymał dofinansowanie? [ZDJĘCIA]

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tym roku na infrastrukturę sportową przeznaczyło rekordowy budżet 567 mln zł. Na program "Sportowa Polska" zostało przeznaczonych ponad 374 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

Dofinansowanie obejmuje zakres od 30 do 80 proc. wartości inwestycji. Jego skala zależy m.in. od zamożności danej gminy. Inwestycje realizujemy razem z samorządami, klubami i innymi podmiotami. Motywujemy innych do tego, by znajdowali dodatkowe środki inwestycyjne. Wspólnie możemy zrobić więcej - powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.