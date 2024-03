Manufaktura w Trzebini prezentuje się imponująco. Budowa ma zakończyć się w sierpniu. Zobacz zdjęcia i wideo

34 mln zł to koszt budowy nowoczesnego biurowca w centrum miasta u zbiegu ulic Krakowskiej i Ochronkowej. To tam powstaje czterokondygnacyjny obiekt. Elewację frontową stanowić będzie przeszklona fasada. Budynek ma stać się wizytówką miasta. W znajdzie się w nim miejsce m.in na bibliotekę, salę ślubów oraz salę konferencyjną na 140 osób, gdzie docelowo będą się mogły odbywać m.in. sesje rady miasta. Obiekt ma być miejscem ważnych wydarzeń w mieście. Na najniższej, podziemnej kondygnacji, będzie parking. Wokół budynku znajdzie się sporo zieleni, która będzie naturalną barierą przed hałasem i zanieczyszczeniami. Cały dach budynku wyłożony zostanie panelami fotowoltaicznymi, dzięki czemu utrzymanie obiektu ma być tańsze.

To największa inwestycja, realizowana dotąd w naszej gminie. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców, rozmowy, wymiany doświadczeń, miejsce kultury. Ten obiekt będzie wizytówką naszej gminy. I gwarantuję, że będzie tętnił życiem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a nawet troszkę szybciej, gdyż pogoda okazała się łaskawa. Obiekt powinien zostać oddany do użytku w sierpniu br. - informuje Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.