Marcelek Kubis to "Mały Wojownik", który codziennie walczy z poważną chorobą genetyczną. Pomagają mu dzielni rodzice i dobrzy ludzie!

Marcelek Kubis to Mały Wojownik z Tarnowa

„Marcelek to nasz Mały Wojownik”. Tak o swoim ukochanym synku mówią rodzice: Ewelina i Tomasz Kubis. Określenie, które przylgnęło do małego tarnowianina, nie jest dziełem przypadku. Swój charakter i wolę do walki z okropną chorobą genetyczną chłopczyk pokazał już po urodzeniu. Zresztą zostało mu ona do dzisiaj.

- Gdy wychodziliśmy ze szpitala. Lekarze mówili nam, że nie rozstaniemy się z respiratorem, a nasz synek będzie dzieckiem leżącym i zamkniętym w czterech ścianach – opowiada Ewelina Kubis, mama chłopca.

Dziś jest jednak inaczej. Marcelek codziennie walczy z poważną chorobą, ale dzięki ogromnej determinacji rodziców, regularnej rehabilitacji i wsparciu dobrych ludzi, pokonuje kolejne ograniczenia.