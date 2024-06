Marek Bartoszek, prezes Puszczy: Nasze miejsce jest w Niepołomicach

Wywróżył pan latem ubiegłego roku w „Kanale Sportowym” dorobek Puszczy w rozgrywkach, mówiąc o 40 punktach na koniec sezonu. Sprawdziło się co do joty!

To była pewnego rodzaju zabawa. Zawsze się mówi, że w lidze 18-drużynowej 40 punktów to taka bariera, że trudno spaść z takim dorobkiem. Świadomie więc to wytypowałem. Trudno było przystępować do sezonu, gdyby naszym celem nie było utrzymanie. Oczywiście podchodziliśmy do wszystkiego z pokorą. Nie chcę, żeby to zabrzmiało - jaki to ja jestem przepowiadacz przyszłości… To było jednak świadome działanie. Jest miła satysfakcja, że dokładnie taki wynik mieliśmy.

Orientuje się pan tak dobrze w realiach ekstraklasy, czy to totalny przypadek?

Życie pokazało, że coś tam wiem… Gdyby to było 39 albo 41 też byłoby dobrze. To było trochę wróżenie z fusów, pierwsze dwa mecze podały trochę w wątpliwość nasze wyliczenia, gdy mieliśmy zero punktów, ale ja, po serii, gdy na koniec rundy jesiennej zdobyliśmy 10 punktów, to naprawdę uwierzyłem, że utrzymanie jest możliwe. Miałem jeden moment zwątpienia, gdy wracałem po meczu z ŁKS-em, przegranym, żeby nie było tak, że łodzianie pociągną nas za sobą… Jak zaczęliśmy nie przegrywać w tych meczach, w których ponosiliśmy porażki w pierwszej rundzie – z Legią, Rakowem to miałem sporą nadzieję, a po wygranym spotkaniu z Wartą bardzo mi puściły emocje. Wiedziałem, że ten mecz może być kluczowy i takim się okazał.