Niepołomice nie spały. Wielka feta po wygranej Puszczy i utrzymaniu w ekstraklasie. Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice

Niepołomice nie spały. Wielka feta!

Po wygranym meczu z Piastem drużyna, sztab szkoleniowy i władze Puszczy przyjechali do Niepołomic i w parku przed zamkiem wspólnie świętowano. Tłum nie powstrzymywał radości. Beniaminek miał wyjątkowo trudne zadanie, bo żadnego meczu nie grał tak naprawdę u siebie. Ponieważ obiekt w Niepołomicach nie spełniał ekstraklasowych norm, Puszcza w roli gospodarza grała na stadionie Cracovii. I czuła się tam znakomicie.

Niepołomiczanie wygrali aż siedem z siedemnastu meczów, a osiem zremisowali, ponosząc zaledwie dwie porażki. Na wyjazdach szło trochę gorzej, ale w sumie ugrała 40 punktów, co dało 12. pozycję w tabeli. Kibice jeździli na mecze do Krakowa i pomagali swoim ulubieńcom. Ba, jeździli po Polsce, do Szczecina, czy Białegostoku, wspomagając zespół. I teraz mieli okazję w swoim rodzinnym mieście mocno im podziękować za sukcesy.