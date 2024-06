Śmiertelny wypadek w Tatrach Słowackich. Turysta wpadł do głębokiej szczeliny

Do wypadku doszło we wtorek 25 czerwca w rejonie Ostrego Rohacza, szczytu w słowackich Tatrach Zachodnich na wysokości ok. 2080 metrów. We wtorkowe popołudnie słowacka Horska Zachranna Służba została zaalarmowana przez świadków zdarzenia – turystów z Polski – o upadku turysty z Ostrego Rohacza w stronę Doliny Smutnej.

- Natychmiast poproszono o współpracę załogę śmigłowca ratunkowego z Popradu, w tym samym czasie na miejsce udali się na piechotę ratownicy górscy – informuje Horska Zachranna Służba.

Po przybyciu na miejsce wypadku członkowie HZS zaobserwowali osobę uwięzioną w głębokiej na 6 metrów szczelinie pomiędzy topniejącym śniegiem a podłożem skalnym Turysta niestety już nie żył.

- Ciało mężczyzny wydobyto przy pomocy technik linowych. Niestety, podczas upadku doznał śmiertelnych obrażeń – informują Słowacy.