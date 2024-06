Przegląd prasy (26.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor"”?

Prasówka 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor" Meczem z Francją Polska zakończyła grę w Euro 2024, zobacz memy. Co sądzą internauci o tym spotkaniu i całych mistrzostwach. Zobacz w galerii najciekawsze obrazki i komentarze. Jest się z czego pośmiać. Tradycyjnie szybko kończymy wielki turniej. Czas na... wakacje. Zobacz memy w GALERII.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Strefa kibica, strefa emocji. Tak krakowianie kibicowali reprezentacji Polski w pożegnalnym meczu na EURO 2024 Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kibica przy Galerii Kazimierz. W 12. dniu mistrzostw Europy w Niemczech, gdy Polska grała "mecz o honor" z Francją, znów wielu kibiców dopingowało zdalnie "naszych". To ostatni mecz reprezentacji Polski ostatni mecz na EURO 2024. Jakie emocje towarzyszyły krakowianom w strefie kibica? Sprawdził to nasz fotoreporter.

Prasówka 26.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [26.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Nowa ważna droga w Oświęcimiu. Pierwszy odcinek został oddany do użytku. Zobacz zdjęcia Zakończył się pierwszy etap budowy nowej drogi w ciągu ul. Krasińskiego w Oświęcimiu. Gotowy odcinek został w poniedziałek, 24 czerwca, otwarty dla ruchu. Powstający trakt poprawi układ komunikacyjny w centrum miasta. 📢 Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie dwóch piłkarzy Budowanie kadry na nowy sezon w Wiśle Kraków jest coraz bardziej dynamiczne. Przy ul. Reymonta podjęto decyzję w sprawie dwóch transferów, które wydawały się bardzo prawdopodobne. 📢 Ta influencerka bije rekordy popularności! Zainteresował się nią ex jednej z Kardashianek! Lila Janowska prywatnie: Tyga, Żabson, "Besties" Lila Janowska to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Na Instagramie i YouTube śledzona przez setki tysięcy fanów youtuberka stale poszerza swoją działalność silnie zaznaczając swoją pozycję w mediach społecznościowych. Niewielu jednak zna początki kariery Lilki - rodowitej gorliczanki - która jeszcze kilka lat temu studiowała właśnie w Krakowie, gdzie mieszkała wraz ze swoim ówczesnym narzeczonym. Zobacz, jak obecnie wygląda influencerka i czym zajmuje się na co dzień! GALERIA

📢 Trzy oferty nabycia Sandecji: od Niedźwiedzia, Szubryta i duetu z Nowego Sącza. Radni dyskutowali o przyszłości klubu W trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza długo dyskutowano o przyszłości Sandecji Nowy Sącz, która ostatnio spadła do 3. ligi. Na początku wiceprezydent Artur Bochenek oficjalnie przedstawił trzy podmioty zainteresowane wejściem do klubu z Kilińskiego. To Marek Niedźwiedź, przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii, duet sądeczan Arkadiusz Aleksander i Grzegorz Stawiarski oraz biznesmen współpracujący już z „biało-czarnymi” Zbigniew Szubryt. Komisja, która przeanalizuje oferty ma zebrać się w poniedziałek 1 lipca.

📢 Ukryta plaża nad Bałtykiem. Wygląda jak rajska wyspa na Malediwach z lazurową wodą! Wiedzą o niej celebryci i gwiazdy. Jest wyjątkowa! Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Ukryta przed tłumami, rajska plaża, o której wiedzą nieliczni. Zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Z jej uroków korzystają gwiazdy i celebryci. To właśnie tam powstają najpiękniejsze fotki podbijające Internet. Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

📢 UEFA podała ważną informację dla Wisły Kraków W lipcu Wisła Kraków rozpocznie po ponad dwunastu latach przerwy swoją kolejną przygodę z europejskimi pucharami od meczów I rundy eliminacyjnej Ligi Europy. UEFA zdradziła kolejne szczegóły, dotyczące rywalizacji z kosowskim Llapi Podujeve. Poznaliśmy obsadę sędziowską tych spotkań. 📢 Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata już na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Który zdobędzie tytuł Mister Supranational 2024? Reprezentanci 40 krajów, którzy podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu będą rywalizować o tytuł Mister Supranational 2024, rozpoczęli zgrupowanie. Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata goszczą w Hotelu Krynica w sądeckim uzdrowisku i przygotowują się do wielkiej gali. 📢 Jest szansa na baseny termalne w Krakowie. Rozpoczną się poszukiwania wód geotermalnych w Przylasku Rusieckim Prawie dwa kilometry głębokości będzie miał odwiert badawczy przy ulicy Tatarakowej w Przylasku Rusieckim, który wykona jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w ramach poszukiwania wód geotermalnych w Krakowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Auta nawet za połowę ceny! Volkswagen, skoda, opel i inne. Licytacje komornicze samochodów w Małopolsce i na Śląsku. Nowe oferty 25.06.2024 Licytacje samochodów, które w najbliższych dniach odbędą się w woj. małopolskim i śląskim, to świetna okazja do zakupu auta! Pojazdy te zostały odebrane właścicielom za ich długi. Samochody można wylicytować nawet za połowę ich rynkowej wartości. Pieniądze z ich sprzedaży pokrywają spłatę zobowiązań dłużników, a nabywca może na tym zrobić dobry interes. Zebraliśmy najświeższe oferty.

📢 Desert Challenge Rafała Sonika na Pustyni Błędowskiej. Ćwiczyli jazdę w trudnych warunkach Rafał Sonik z ekipą pojawili się wczoraj na Pustyni Błędowskiej na zamkniętych szkoleniach z jazdy w pustynnych warunkach - Desert Chammenge. Przyjechali na kilka samochodów oraz... helikopter. Oprócz jazdy w ternie były wyścigi minisamochodów na pilota oraz testy w symulatorze. 📢 Każdy pożar czy awaria w Synthosie budzą lęk wśród mieszkańców Oświęcimia i okolic. Zdjęcia W ciągu ostatnich niespełna czterech lat na terenie firmy chemicznej Synthos miały miejsce trzy duże pożary. Każde takie zdarzenie wzbudza niepokój wśród mieszkańców Oświęcimia i okolic. 📢 Sianokosy na największej łące w Krakowie. Rolnik nie bierze pieniędzy za tę usługę, ale nie zostaje z pustymi rękami Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy. Słoneczne i upalne dni to idealny czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo.

📢 Były piłkarz Wisły Kraków Rafał Boguski trenerem Świtu Krzeszowice w krakowskiej klasie okręgowej Drużynę Świtu Krzeszowice, występującą w grupie I klasy okręgowej Kraków, w nowym sezonie poprowadzić ma Rafał Boguski. Były, wieloletni zawodnik Wisły Kraków rolę trenera ma łączyć z występami na boisku. Na stanowisku zastąpił innego byłego gracza "Białej Gwiazdy", Zdzisława Janika. 📢 Rosną bloki z widokiem na największy cmentarz w Krakowie. To już norma, przy Rakowickim też wyrosła mieszkaniówka Inwestycja składająca się z czterech ośmiokondygnacyjnych bloków położona jest na terenie Prądnika Czerwonego. – Tuż przy nowopowstających obiektach znajduje się pętla autobusowa, a bezpośrednio po drugiej stronie ulicy położona jest największa krakowska nekropolia - cmentarz Prądnik Czerwony nazywany cmentarzem Batowickim. Zobaczcie postępy w budowie! 📢 Dyskusja o koniach z Morskiego Oka nie cichnie. Górale chcą zmiany ustaleń. “Zostało to przyjęte bez przemyśleń” W lecie konie będą stać w słońcu i się męczyć, a zimą będą marzły - uważają fiakrzy i chcą skrócenia przerw w pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Przeciwni są przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, którzy chcą utrzymania zasad wypracowanych na specjalnych spotkaniu kilka tygodni temu. - Skrócenie przerwy do 20 minut przywróci fiakrom możliwość wykonania większej liczby kursów, czyli wprost zarobienia większych pieniędzy na cierpieniu koni - tłumaczy Anna Plaszczyk.

📢 Podwójne świętowanie w OSP Harmęże. Placówka ma już 70 lat, a jubileusz półwiecza świętowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza W Harmężach druhowie mieli podwójną okazję do świętowania. Jubileusz 70-lecia obchodziła jednostka OSP, a z okazji półwiecza Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Harmężach nadano proporzec. Uroczystościom patronowali: wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek i starosta oświęcimski – Andrzej Skrzypiński.

📢 Sławomir Peszko o zmianach w Wieczystej: Wszystkie transfery były bardzo przemyślane. Drużyna jest mocna Kadra Wieczystej na nowy sezon, 2024-2025 w II lidze, jest już niemal skompletowana. Na razie przyszło 9 zawodników (stan na 24 czerwca), możliwe, że jeszcze ktoś dołączy. Trener krakowskiej drużyny Sławomir Peszko jest zadowolony z efektów pracy w okienku transferowym. 📢 W krakowskich firmach szykują się kolejne zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 300 osób Kolejne trzy firmy zgłosiły - w okresie od połowy maja do 21 czerwca 2024 - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tym razem mają one objąć w sumie 271 osób. Oznacza to, że liczba pracowników, którzy stracili zatrudnienie w Krakowie w ramach tegorocznych masowych zwolnień przekroczy za chwilę 1670. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku. Kraków jest również niechlubnym rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o ilość zwolnień grupowych w 2024 roku.

📢 Ogromna puszka została ustawiona w centrum Krakowa. A co z uchwałą krajobrazową? Wielka puszka ustawiona została tuż przed zabytkowym dworcem PKP w Krakowie, na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. To reklama znanego napoju, co od razu budzi wątpliwości: czy została złamana uchwała krajobrazowa? Sprawdzamy. 📢 Jedziesz do Zakopanego? Czeka Cię nie lada przeprawa na wjeździe do miasta. "Koszmar. Jeden wielki korek" Paraliż na wjeździe do Zakopanego. Wjazd do miasta pod Giewontem od strony zakopianki jest w permanentnym korku, a dojazd do pensjonatów na Ustupie wiedzie przez… Poronin. Gubią się kierowcy i piesi. Wszystko przez budowę ronda na drodze krajowej.

📢 Zmiany w komunikacji MPK dla trzech podkrakowskich wiosek. Pilotażowo rusza linia aglomeracyjna 210, ale inna przestaje kursować Od 1 lipca zmieni się komunikacja zbiorowa dla mieszkańców trzech miejscowości w gminie Wielka Wieś. Chodzi o Modlniczkę, Modlnicę i Tomaszowice. Jak informuje samorząd gminny zostaje wprowadzona nowa linia 210 na trasie Bronowice Małe – Modlniczka Dworska – Centrum Logistyczne GLP.. Jednak to nie wszystko, bo na tej trasie przestaje kursować dotychczasowa linia zastępcza 730.

📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to MOLO Resort w Małopolsce! Tutaj jest jak na wakacjach w ciepłych krajach. Zobacz zdjęcia! Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie. 📢 Absurd w Zakopanem. Pomnik Kurierów Tatrzańskich otwarty, ale podejść do niego nie można. Jest za kratami ZDJĘCIA Nowo otwarty pomnik Kurierów Tatrzańskiej w zakopiańskich Kuźnicach trafił za kraty. Otwarty z wielką pompą monument znów jest niedostępny dla zwykłych ludzi. Na razie mogą go podziwiać z odległości ok. 150 metrów.

📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało bardzo krótko. Został już tylko mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy Przeklęty schemat reprezentacji Polski na Euro i mundialach wygląda tak: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (zagramy go z Francją 25 czerwca, czyli już dzisiaj). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już 21 czerwca, czyli po tygodniu! Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Meble za darmo. Szafy, krzesła, fotele, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nie wydając ani złotówki Używane meble do oddania za darmo znajdziemy w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 24 czerwca 2024 r.

📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser lawendowe lody Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu. 📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy.

📢 Restauracja i domki na wodzie w Zatorze! Kolejna atrakcja kilometr od Parku Rozgrywki Energylandia. Zdjęcia Kolejna atrakcja w Zatorze. Na terenie Western Camp Resort otwarte zostały unoszące się na powierzchni stawu domki i restauracja. To pierwsza taka atrakcja w regionie. Kompleks wypoczynkowy, stylizowany na klasyczną westernową wioskę Western Camp Resort znajduje się kilometr od Parku Rozrywki Energylandia.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 25.06.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 25.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Ceny lodów w Krakowie zmrożą klientów? Sprawdzamy, ile trzeba wydać pod Wawelem za ten przysmak w wakacje 2024 Już jest gorąco a w nadchodzących dniach temperatury mają przekroczyć 30 stopni Celsjusza w Krakowie i Małopolsce. Można iść nad wodę, ale ciężko wyrwać się z pracy na plażę. Ochłodą mogą być jednak pyszne zimne lody na przerwie. Miejsc gdzie można je kupić w Krakowie mamy sporo, ale za przysmak trzeba zapłacić. Jakie mamy ceny lodów w Krakowie? Sprawdzamy cenniki w popularnych lodziarniach.

📢 Kraków, a widok jak z egipskiej plaży. Las leżaków pod dawnym Hotelem Forum Mamy w Krakowie Las Wolski pełen drzew, mieliśmy też las koszy w Parku Reduta. Pod dawnym Hotelem Forum mamy natomiast las leżaków. Mimo, że zamknęło się Forum Przestrzenie szybko aneksji dokonała inna miejscówka z tego budynku - Hala Forum. I leżaków jest tu całe mrowie. Ale skoro jest wielki telebim, to trzeba gdzieś leżakować, by wygodnie oglądać mecze Euro 2024.

📢 Wisła Kraków czeka na ostateczną ofertę Włochów… Jakub Krzyżanowski wrócił z Włoch, gdzie przebywał w sprawie potencjalnego transferu do Bologna FC 1909. Na razie nie wiadomo czy obrońca Wisły Kraków przeniesie się na Półwysep Apeniński, ale wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie. 📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa na starych zdjęciach. Tu kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Z roku na rok Kraków coraz bardziej zmienia się na naszych oczach. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów.

📢 Wisła Kraków ma nowego piłkarza. To utalentowany obrońca, który wraca na Reymonta Wisła Kraków wzmacnia swoje rezerwy przed nowym, już III-ligowym sezonem. Po tym jak podopieczni trenera Bartosz Bąka wywalczyli awans w znakomitym stylu, ekipa ta będzie potrzebowała nowych twarzy na wyższym poziomie rozgrywkowym. I właśnie klub z ul. Reymonta ogłosił pierwszy transfer pod tym kątem. Zawodnikiem Wisły został bowiem Patryk Moskiewicz. 📢 Piana Party tylko na Basenach na Zapopradziu w Muszynie. To kolejna atrakcja i super zabawa dla każdego W weekend zainaugurowano sezon letni w Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Z tej okazji nie mogło zabraknąć Piana Party. Basen pod chmurką w popularnym uzdrowisku jako jedyny w regionie oferuje tego typu atrakcję. 📢 Pełen wspaniałych dźwięków i świetnych prezentacji finał 46. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity Za nami 46. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity. W ciągu dwóch dni na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu zaprezentowało się 18 orkiestr oraz cztery big bandy. Jury nie miało łatwego wyboru.

📢 Ekipa u prezydenta. Wizyta celebrytów w gabinecie Aleksandra Miszalskiego EKIPA - czyli słynni influencerzy - spotkali się z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Informuje o tym oficjalny profil krakowskiego magistratu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia ze spotkania w gabinecie prezydenta miasta. Ujęcia z tej wizyty pojawiły się również na profilu samego Aleksandra Miszalskiego, opatrzone tylko tajemniczym podpisem: "Kraków + EKIPA?". Cel spotkania - nie został podany. 📢 Ile kosztuje kolacja w krakowskiej restauracji z dwiema gwiazdkami Michelin? Sprawdziliśmy! Oto ceny w Bottiglieria 1881 Bottiglieria 1881, jedna z najbardziej znanych krakowskich restauracji, może pochwalić się aż dwiema gwiazdkami Michelin. Postanowiliśmy więc sprawdzić, ile trzeba zapłacić za kolację w tym ekskluzywnym miejscu! 📢 Bramkarz Wisły Kraków opuścił zgrupowanie drużyny w Woli Chorzelowskiej Wisła Kraków poinformowała, że zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej opuścił jeden z bramkarzy. Chodzi o Jakuba Stępaka, który odniósł kontuzję.

📢 Musiała spędzić noc w Tatrach Słowackich. Przetrwała burzę, wiatr i ulewę ZDJĘCIA 49-letnia Polka musiała spędzić noc w Tatrach Słowackich. Ratownicy górscy nie byli w stanie do niej dotrzeć przez złe warunki pogodowe. Kobieta przetrwała w Tatrach burzę, ulewę i silny wiatr. 📢 Podolkuski Zamek Rabsztyn przyciąga turystów. Niedługo odbędzie się tu XVIII Turniej Rycerski W miniony weekend 22 i 23 czerwca nie brakowało turystów na Zamku Rabsztyn. W kolejny weekend można spodziewać się tu tłumów. W sobotę, 29 czerwca rozpocznie się dwudniowy XVIII Turniej Rycerski. Początek zaplanowano na godzinę 12. 📢 Wisła Kraków zagra z Puszczą Niepołomice. Znana godzina meczu Wisła Kraków przebywa na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej i właśnie tam w piątek rozegra sparing z Puszczą Niepołomice. Już wiadomo, że do tego starcia dojdzie o godz. 11, o czym poinformowały oba kluby.

📢 Wisła Kraków szuka piłkarzy nie tylko w Polsce. Kierunek hiszpański też aktualny Choć w letnim oknie transferowym Wisła Kraków przy przebudowie kadry chce stawiać przede wszystkim na polskich piłkarzy, to nie oznacza, że nie interesuje się zawodnikami zagranicznymi. „Biała Gwiazda” zabiega, żeby jej graczem został hiszpański skrzydłowy kameruńskiego pochodzenia, Cedric Teguia. 📢 Wozy hybrydowe zamiast likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka? Takiego rozwiązania chce starosta Transport konny nie zostanie zlikwidowany na drodze do Morskiego Oka, ale mają wrócić testy wozów hybrydowych, które ulżą pracy koni. Takiego rozwiązania chce starostwo, które zarządza drogą. - Pełnego zastąpienia transportu konnego transportem busem elektrycznym na ten moment ja nie widzę - mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański. 📢 Jarmark Świętojański w Lanckoronie. Można było upleść wianek, posłuchać dobrej muzyki. Było wiele atrakcji Jarmark Świętojański w Lanckoronie zgromadził liczną publiczność, bo i dużo się działo w Miasteczku na Wzgórzu. Rynek i boczne uliczki rozbrzmiewały muzyką, w kilku miejscach trwały artystyczne warsztaty, można było ulepić swój własny garnek i spróbować upleść wianek.

📢 Piękne fanki na trybunach Euro 2024. Zobacz zdjęcia z Instagrama Euro 2024 trwa w najlepsze. Za nami już sporo meczów, trochę jeszcze przed nami. Drużyny mogą liczyć na doping swoich fanów. Na trybunach są też oczywiście piękne kibicki, które swoim zdjęciami dzielą się na Instagramie. Zobacz w GALERII gorące fanki z mistrzostw Europy. 📢 Już wiadomo, kiedy dokładnie zagra Wisła Kraków 11 lipca w Krakowie, 18 lipca na wyjeździe - tak będzie wyglądała rywalizacja Wisły w I rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Llapi Podujeve. UEFA podała natomiast dokładne, godzinowe terminy tych spotkań.

📢 Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest zamknięta już od prawie dwóch miesięcy. Co dzieje się na placu budowy? Zgodnie z planem od wtorku 23 kwietnia zamknięta została ulica Krakowska w związku z przebudową przejazdu kolejowego oraz torów w ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko. Ważna dla całego miasta inwestycja miała spowodować ogromne uciążliwości w ruchu. Tymczasem okazało się, że kroki są nawet mniejsze niż wcześniej. Kierowcy sobie poradzili. A jak radzą sobie drogowcy, którzy realizują tam ważną dla całego regionu inwestycję?

📢 Rewolucja na Cracovii. Chodzi o ceny biletów na mecze Cracovia rozpoczęła sprzedaż karnetów na nowy sezon. Na razie zamkniętą, czyli dla ludzi, którzy byli już posiadaczami karnetów - w dwóch opcjach: karnet na cały sezon obejmujący 17 spotkań i karnet na rundę jesienną 2024 obejmujący 9 spotkań. 📢 W sobotę na tory wyjedzie Włóczykij, czyli kolejowe połączenie pomiędzy Jasłem a Krynicą. Na pasażerów czekają rabaty na zdrojowe atrakcje Wcześniejsze zapowiedzi stają się rzeczywistością – w sobotę, w godzinach porannych, na tory wyruszy Włóczykij, czyli regionalne weekendowe połączenie pomiędzy Podkarpaciem a Małopolską. Tory powiodą go z Jasła do Krynicy-Zdroju przez Biecz i Gorlice-Zagórzany. Pierwszy w tym sezonie przejazd będzie miał niecodzienną otoczkę. 📢 Duże utrudnienia w ruchu przy Jubilacie w Krakowie. Na Alejach i w okolicy tworzą się ogromne korki W sobotę, 22 czerwca, zmieniła się organizacja ruchu na dwóch istotnych skrzyżowaniach: przy Domu Handlowym "Jubilat" (al. Krasińskiego – ul. Kościuszki – ul. Konopnickiej) oraz ulic Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki. Jak duże to powoduje utrudnienia można było się przekonać w pierwszym w tygodniu dniu pracy, a więc w poniedziałek 24 czerwca. Od rana na Alejach Trzech Wieszczów, moście Dębnickim, ulicy Konopnickiej tworzyły się ogromne korki. Utrudnienia były także odczuwalne na okolicznych ulicach.

📢 Nowa ważna trasa na południe Europy na ostatniej prostej. Przebieg robi wrażenie! Na oddanie czeka wielu kierowców w Małopolsce. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 zaawansowana jest na ponad 77 proc. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka także wielu kierowców w Małopolsce. Nowa trasa prowadzi przez Beskidy. Już teraz jej przebieg robi wrażenie. Zobacz galerię zdjęć udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Tak żyje i mieszka Zofia Jastrzębska. Jaka prywatnie jest aktorka z Krakowa? Netflix zobaczył w niej gwiazdę, ona zachwyciła widzów Zofia Jastrzębska doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Krytycy nie mogli nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się hitem. Właśnie zagrała w kolejnej głośnej produkcji Netflixa - Kolory zła: czerwień. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma niestandardowe hobby. Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień krakowska gwiazda Netflixa!

📢 Bocian ze stacji paliw w Nowym Targu został gwiazdą. "Niesamowity widok" Na szyldzie z cenami przy jednej ze stacji paliw w Nowym Targu gniazdo wybudował sobie bocian. Pierzastego gościa pracownicy stacji nie chcą wyganiać, a wręcz cieszą się z lokatora. 📢 Wisła Kraków chce sprowadzić napastnika. Dobrze zna go trener Kazimierz Moskal Na ten moment Wisła Kraków ma jednego napastnika w kadrze pierwszej drużyny, czyli Angela Rodado. Wzmocnienia na tej pozycji są nakazem chwili. I krakowski klub intensywnie szuka rozwiązania tego problemu. Na celowniku „Białej Gwiazdy” znalazł się w związku z tym Piotr Janczukowicz, który ostatnio gra w ŁKS-ie Łódź.

📢 Cztery pasy na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie? Planują je rozbudować kosztem zieleni, bo deweloper chce wybudować blok W krakowskim urzędzie biorą pod uwagę przebudowę al. Słowackiego w takim zakresie, że powstałby dodatkowy pas skrętu w lewo w ul. Mazowiecką. Odbyłoby się to kosztem zielonego terenu znajdującego się na środku Alej. Okazuje się, że nowe rozwiązanie komunikacyjne jest przygotowywane w związku z planem budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej, w miejscu istniejącego dużego obiektu biurowego, który zostałby wyburzony. Negatywną opinię dla takiego rozwiązania wydała Rada Dzielnicy V Krowodrza.

📢 Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca! Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice... 📢 Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów w Krakowie rozkręca się. Jest ciężki sprzęt i zamknięte Bulwary Wiślane Było wygradzanie terenu, składowanie materiałów budowlanych, szybka wycinka drzew, ale budowa kładki Kazimierz-Ludwinów nie mogła się rozkręcić w Krakowie. Zmieniło się to w ostatnich dniach. Odcinek Bulwarów Wiślanych został zamknięty, wjechał w to miejsce ciężki sprzęt i mocno ryje w ziemi. Krajobraz nad Wisłą zmienia się...

📢 Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili majątki. Jeden z nich szczególnie się wyróżnia Nowi wiceprezydenci Krakowa ujawnili swoje majątki! Choć większość z nich posiada zdecydowanie mniej niż ich poprzednich - zastępcy prezydenta Majchrowskiego - to jest wyjątek od reguły. Jeden z zastępców nowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego szczególnie się wyróżnia!

📢 Wielka sypialnia Krakowa. Tutaj każdy skrawek zieleni błyskawicznie zalewa beton. Tak wygląda zabudowany Ruczaj Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać. 📢 Mija 75 lat od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Zobacz, jak powstawało nowe miasto koło Krakowa 23 czerwca 1949 r. rozpoczęła się budowa pierwszych budynków Nowej Huty. Minęło już więc 75 lat. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak powstawało nowe miasto koło Krakowa, które stało się jego wielką dzielnicą.

📢 Wisła Kraków pozyska doświadczonego pomocnika? Rozmowy są w toku Wisła Kraków czyni starania, żeby wzmocnić skład przed nowym sezonem. „Biała Gwiazda” jest mocno zainteresowania pozyskaniem doświadczonego środkowego pomocnika, 31-letniego Mateusza Szwocha. Krakowski klub prowadzi intensywne rozmowy w tej sprawie, choć na ewentualną finalizację tych negocjacji jeszcze trzeba poczekać. 📢 Dni Trzebini 2024. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Zobacz zdjęcia Za nami Dni Trzebini 2024. Mieszkańcy przez trzy dni bawili się na placu przy ul. Ochronkowej. Święto miasta przyciągnęło tysiące osób. Do zabawy publiczność porwał m.in. zespół Piękni i Młodzi. Emocji i tańców nie brakowało także podczas występów innych kapel. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. 📢 Małopolskie Wianki w Szymbarku. Święto miłości, młodości, tradycji u stóp kasztelu. Były skoki przez ognisko, a wianki porwał nurt Ropy Małopolskie Wianki w Szymbarku to już tradycja. Święto młodości i miłości od lat gromadziło liczną publiczność. W tym roku było podobnie. Skansen od popołudnia rozbrzmiewał muzyką, w chatach trwały artystyczne warsztaty, piekły się prołziaki, można było skorzystać z konnej przejażdżki na oklep i spróbować upleść wianek.

📢 Powitali lato pod kopcem Wandy w Nowej Hucie. Poznawali życie Słowian sprzed tysiąca lat Ośrodek Kultury Norwida w niedzielę, 23 czerwca, zorganizował wydarzenie plenerowe inspirowane słowiańskim świętem Nocy Kupały. To już kolejna edycja Strawy pod kopcem Wandy, podczas której przestrzeń wokół tajemniczego kopca wypełnił się grupami rekonstrukcyjnymi, zabawą, muzyką i śpiewem. W tegorocznej odsłonie uczestniczki i uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się więcej o codzienności dawnych Słowian, odmierzanej cyklami przyrody i pór roku. 📢 Nowe boisko Wisły Kraków przy ul. Reymonta otwarte. Pierwszą bramkę zdobył na nim Paweł Brożek W niedzielę 23 czerwca tuż obok hali Wisły Kraków przy ul. Reymonta zostało otwarte nowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezes TS Wisła Kraków Tomasz Jażdżyński i wiceprezes stowarzyszenia Socios Wisła Robert Sermak. Następnie rozegrano mecz Oldboje kontra Socios Wisła, a pierwszą bramkę na nowym boisku zdobył jeden z najlepszych napastników w historii klubu Paweł Brożek.

📢 Największy labirynt Europy Środkowej znajduje się godzinę jazdy samochodem od Nowego Sącza. Można się tam zgubić Niedaleko od przejścia granicznego Piwniczna-Zdrój-Mniszek nad Popradem znajduje się największy w Europie Środkowej labirynt. Na obszarze ponad 6400 metrów kwadratowych tworzą go żywe rośliny. Labirynt znajduje się na terenie Ogrodów Wiktorii w Starej Lubowli na Słowacji, niespełna godzinę jazdy samochodem z Nowego Sącza.

📢 Promocyjna niedziela na kąpielisku na Zakrzówku. W kolejce na baseny nie trzeba stać przez trzy godziny W niedzielę, 23 czerwca, jest ciepło, ale nie upalnie. Dzień jest wietrzny, do tego co jakiś czas słońce przysłaniają chmury. Na kąpielisku na Zakrzówku około południa nie było więc tak dużego ruchu jak w upały. W kolejce do wejścia na baseny trzeba było odstać ok. 40 minut. To dużo mniej w porównaniu do dni, w których żar leje się z nieba, a w kolejce trzeba spędzić dwie, a nawet trzy godziny. 📢 Młodzieżowe drużyny pożarnicze na topie. W Piwnicznej-Zdroju spotkało się prawie sto grup z Sądecczyzny Za nami XII Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Antoniego Piętki, który w tym roku odbył się w Piwnicznej-Zdroju. W uzdrowisku spotkało się blisko sto drużyn z całej Sądecczyzny. Uczestnicy najpierw musieli pokonać poszczególne zadania, by uczestniczyć we wspólnej integracji i zabawach.

📢 Zobacz Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy. Wybierz się na rejs statkiem wycieczkowym po zalewie Jezioro Rożnowskie samo w sobie jest atrakcją, ale warto zobaczyć je z innej perspektywy. Spokojny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim daje taką możliwość. Po sądeckim zalewie pływają dwie jednostki. Jedna swoje rejsy rozpoczyna w przystani w Gródku nad Dunajcem, druga przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.

📢 Budowa Designer Outlet Kraków. Budują już ściany i klatki schodowe wielkiej hali "Nowe miejsce zakupów outletowych w Krakowie i Małopolsce. Ponad 100 marek modowych i lifestylowych, zawsze 30-70% taniej" - tak reklamuje się powstający w Krakowie przy ulicy Galicyjskiej potężny outlet. Konstrukcje wielkich hal już stoją, widać klatki schodowe i trwa montaż ścian. Zbliża się wielkie otwarcie Designer Outlet Kraków.

📢 Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górole porwali publiczność. Zobacz zdjęcia Dni Trzebini 2024. Zespół Piękni i Młodzi oraz Kapela Górala porwali publiczność. Zobacz zdjęcia 📢 Popularny szlak w Tatrach zostanie zamknięty. TPN szykuje jego remont Tatrzański Park Narodowy zamknie jeden z popularniejszych szlaków w Tatrach – na Nosal. Wszystko w związku z planowanym remontem. Na razie nie wiadomo jak długo wejście na szczyt będzie zamknięte. 📢 Wianki 2024 przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian. Tak witano pod Wawelem lato przy muzyce. Mamy dużo zdjęć! Koncerty Natalii Przybysz, Rubensa i Zalii, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański, rozmowy o kulturze, koncert o świcie i spływy Wisłą – program tegorocznych Wianków w Krakowie jest różnorodny. Imprezy potrwają dwa dni. W sobotę, 22 czerwca, miastem zawładnęła muzyka i tradycja nocy Kupały. Był też czas na plecenie wianków, które pod koniec dnia puszczano na Wisłę.

📢 Tłum turystów na Krupówkach. Przez słynny deptak Zakopanego ciężko się przecisnąć! Turyści jak zwykle wybrali weekend i początek wakacji na wypoczynek w Zakopanem. Przez pogodę większość postanowiła zostać w mieście. 📢 Piękny jubileusz Anny Polony. W Starym Teatrze w Krakowie pierwsza dama polskiej sceny świętowała 65-lecie pracy Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty.

📢 Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu mają dość dzikich imprez tuż pod ich oknami. Hałas, śmieci, odchody i oczywiście pijaństwo Mieszkańcy Osiedla Młodych w Olkuszu nie mają spokoju we własnych mieszkaniach. Tuż pod oknami bloków na Krasińskiego i Baczyńskiego „zadomowiła” się grupka imprezowiczów, która – jak relacjonują mieszkańcy – pije, hałasuje i zaśmieca okolice. Wszystko to tuż przy placówce Poczty Polskiej, popularnym wśród najmłodszych parku i żłobku.

📢 Tak wygląda podziemne centrum przesiadkowe w zakopiańskich Kuźnicach Trzy perony autobusowe i kilkanaście betonowych słupów podtrzymujących górną płytę dla turystów. Centrum przesiadkowe w Kuźnicach niebawem zostanie otwarte. 📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 W krajobraz Krynicy wpisał się piękny amfiteatr. Prace budowlane na finiszu W krajobraz Krynicy-Zdroju wpisał się niezwykły budynek. Pełną parą idą prace wykończeniowe związane z budową długo wyczekiwanego amfiteatru. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. Prace przy budowie amfiteatru są już na finiszu. Już niedługo będziemy organizować w nim różne eventy i wydarzenia kulturalne - przyznaje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie miał 1000 miejsc, 300 z nich będzie zadaszonych.

📢 Kiedyś był synonimem luksusu w Krakowie. Hotel Cracovia ma już 59 lat. Był największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce Cracovia, która zasłynęła jako największy, najnowocześniejszy hotel w kraju i namiastka wielkiego świata, ma już 59 lat. Bezpośredni sąsiad krakowskich Błoń, pięciopiętrowy luksusowy hotel z kilkuset miejscami noclegowymi, został otwarty 22 czerwca 1965 roku. Robił ogromne wrażenie. Dziś jest obiektem-legendą, budynkiem uznawanym za jeden z najciekawszych przykładów architektury modernistycznej w Krakowie.

📢 Królewskie zakończenie roku szkolnego! Uczniowie tego liceum z Krakowa odebrali świadectwa na Wawelu Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim. 📢 Krakowski Park Jordana na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie stu lat. Tak bawili się tam mali krakowianie Zajmuje prawie 21 hektarów i powstał na terenach krajowej wystawy przemysłowo–rolniczej z 1887 roku. Park Jordana jest jednym z najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w Krakowie. To przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce odpoczynku i zabawy w środku miasta, wśród zieleni. Znajduje się w obrębie ulic: al. 3 Maja, ul. Reymana, ul. Reymonta. Z jednej strony polanki, ławeczki, alejki do spacerów, z drugiej atrakcje, które odpowiadają najnowszym trendom, jak skate park, boisko do gry w boule czy ścianka wspinaczkowa. A my zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, jak wyglądał krakowski Park Jordana prawie sto lat temu!

📢 Kraków. Brutalistyczna "twierdza" strzegąca Lasu Wolskiego. Czy słyszeliście o Forest Hotel? Jadąc przez Przegorzały ulicą księcia Józefa w Krakowie mijamy Zamek w Przegorzałach (obecnie hotel Zinar Castle i restauracja Ziyad) górujący nad okolicą na wysokim wzgórzu. Czy wiecie jednak, że za nim kryje się inna ciekawa budowla? To Forest Hotel, ikona brutalizmu, schowany w lesie, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, bliżej natury. W obu obiektach działają hotele, ale przyjrzyjmy się z bliska temu, który dla części mieszkańców może być nie lada odkryciem, przypominającym twierdzę strzegącą pradawnego lasu, zamkiem XXI wieku.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Kolejna restauracja z Małopolski z Gwiazdką MICHELIN. Nowa lista restauracji rekomendowanych w przewodniku MICHELIN Polska 2024 Michelin właśnie ogłosił nową listę restauracji rekomendowanych w Przewodniku MICHELIN Polska 2024. Na liście już po raz kolejny pojawiła się restauracja z Małopolski, a dokładniej położona we wsi Kościelisko. To już druga restauracja w Małopolsce, która otrzymała wyróżnienie w postaci gwiazdek w przewodniku Michelin Polska 2024.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego wybrali przewodniczącego. Został nim Starosta Myślenicki Józef Tomal. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

📢 Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer! Chcecie wybrać się na spacer, ale jeden park - nawet duży - to dla Was za mało? Jest w Krakowie takie miejsce, gdzie dwa wielkie parki niemal ze sobą graniczą! A na dodatek są przepiękne i kryją niesamowite atrakcje. Można więc nie tylko spalić trochę kalorii spacerując, ale przy okazji poznać trochę interesującej historii. Gdzie jest dokładnie to miejsce? 📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

