Marta Lach, olimpijka z Tokio 2020 spowodowała wypadek w Andrychowie. Kolarka wraca do zdrowia [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA 30.08.2021 Bogumił Storch

Marta Lach reprezentowała Polskę w kolarstwie na igrzyskach w Tokio. Była 18. W kraju odnosiła już sukcesy Marta Lach- cycling/Facebook Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Marta Lach, która reprezentowała Polskę w kolarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio trafiła do szpitala w Wadowicach po wypadku, do którego doszło na treningu. Zderzyła się z samochodem. Przeszła operację. Policja twierdzi, że to była jej wina. - Wpadłam w tylną szybę stojącego samochodu. Zagapiłam się - tłumaczy się zawodniczka. AKTUALIZACJA 30.08.2021