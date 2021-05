Matura 2021 Biologia rozszerzona. "Dosyć nietypowy arkusz egzaminacyjny" [ARKUSZ, ODPOWIEDZI z matury z biologii]

- Z jednej strony tak. Ale to był jednocześnie dobry arkusz weryfikujący różnicę pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym. A druga pozytywna rzecz to ta, że pojawiły się zadania, gdzie można było zastosować matematykę w praktyce -komentował dla nas po egzaminie z matematyki Grzegorz Nicpoń, nauczyciel tego przedmiotu w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Takim zadaniem, które pokazywało, do czego może się przydać wiedza matematyczna w życiu, było zadanie optymalizacyjne. Pozwalało ono wczuć się w rolę właściciela firmy, która dostała zamówienie na wykonanie jak najtaniej prostopadłościennego zbiornika o pojemności 144 m sześciennych. - To zadanie było idealną odpowiedzią na częste pytania uczniów na lekcjach: "a po co to?" - kwituje nauczyciel.