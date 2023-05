Matura 2023. Teraz egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Dobre wyniki to przepustka na wymarzone studia

Poniedziałek, 8 maja, był dniem trzeciego obowiązkowego pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym - tym razem był to egzamin z matematyki. "To egzamin, do którego przystępuje największa liczba zdających - ogółem ponad 294 tys. osób" - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Również w poniedziałek, tylko na godz. 14, wyznaczony był termin egzaminów: z języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka łemkowskiego - na poziomie rozszerzonym. Do tych egzaminów przystąpiło w sumie 235 osób.