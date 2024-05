Matura 2024, biologia rozszerzona - kiedy jest, ile trwa? Wymagania, arkusz CKE. Jakie zadania będą na maturze rozszerzonej z biologii

14 maja to kolejny dzień matur 2024

Matura 2024

W całej Polsce do matur w tym roku przystępuje ok. 263 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego egzaminy zdaje też ok. 90 tys. absolwentów z lat ubiegłych, by poprawić wyniki lub zdać nowe przedmioty.

Jeśli chodzi o Małopolskę, z majowymi egzaminami mierzy się ponad 24,2 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich, z czego w samym Krakowie - 7,5 tysiąca.