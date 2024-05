Matura 2024 w Olkuszu rozpoczęta. Absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Zobacz zdjęcia Paweł Mocny

We wtorek, 7 maja absolwenci olkuskich szkół średnich przystąpili do pisemnej części egzaminu z języka polskiego rozpoczynając tym samym okres tegorocznych matur. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią także do podstawowych testów z języka obcego oraz matematyki. Później czekają ich „rozszerzenia”.