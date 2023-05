Matura matematyka podstawowa 2023. Arkusz, kiedy wyniki? U nas znajdziecie arkusz CKE oraz rozwiązania z matury z matematyki

Matura 2023 z matematyki: Mnie się ten egzamin pisało bardzo przyjemnie

Jak stwierdził Michał, ni zauważył jakiejś dużej różnicy między egzaminem w formule 2023 w porównaniu do egzaminów z poprzednich lat, na starych zasadach. - Wydaje mi się, że poziom był porównywalny do próbnych matur - dodawał maturzysta.

Michał Tyniec, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – jak każdy licealista – na egzaminie z matematyki miał do dyspozycji trzy godziny na pisanie, a wypełnił cały arkusz w nieco ponad godzinę.

Kiedy odbędzie się matura z matematyki 2023 w nowej formule i ile potrwa?

Maturzyści do egzaminów dojrzałości przystąpią tuż po weekendzie majowym. Matura z matematyki będzie drugim egzaminem przed jakim staną absolwenci - pierwszym z nich będzie matura podstawowa z języka polskiego. Uczniowie do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym podejdą w poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00.

Maturzystom zostało już dosłownie kilka dni do egzaminu dojrzałości - jak efektywnie wykorzystać czas i przygotować się do egzaminu maturalnego? Specjalnie dla "Dziennika Bałtyckiego" poradnik nauki …

Co znajdzie się w arkuszu maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym i ile punktów można zdobyć?

Na maturze podstawowej z matematyki w 2023 roku maturzyści mają do rozwiązania od 29 do 40 zadań zarówno zamkniętych, jak i otwartych. W sumie maksymalnie na maturze z matematyki można zdobyć 46 punktów, w tym: 29 pkt - zadania zamknięte i 17 pkt - zadania otwarte.

Co istotne, za zadania zamknięte można uzyskać od 1 do 2 punktów, a za zadania otwarte od 1 do 4 punktów. Podstawą zdania matury z matematyki jest uzyskanie minimum 30 procent punktów.