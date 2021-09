Mąż, żona, zazdrość i kochanek z nożem w brzuchu. Jest wyrok krakowskiego sądu

Do zdarzenia doszło 10 listopada 2019 r. w Krzyworzece koło Myślenic. Jerzy K. wypił trochę alkoholu i potem zajrzał do kumpla Tomasza S., u którego pomieszkiwał Paweł N. Jerzy K. wiedział, że w przeszłości mężczyzna był kochankiem jego żony i miał o to do niego pretensje. Z tego powodu wysyłał mu smys-y z groźbami.

Panowie we trzech pili wódkę, ale w pewnej chwili Jerzy K. został sam na sam z Pawłem N., z którym zaczął się kłócić. W pewnej chwili poszedł do kuchni i zawołał Pawła N., a gdy ten podszedł zazdrosny mąż bez ostrzeżenia wbił mu nóż w brzuch aż po rękojeść. Ostzre nożą miało 12 cm. Potem mężczyzna wyszedł z mieszkania i zniknął. Okazało się, że zadzwonił do żony Dominiki, która zamówiła dla niego taksówkę i Jerzy K. pojechał do niej, spotkali się w Wiśniowej koło lokalu Capitol.