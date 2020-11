Memy o Strajku Kobiet. Internauci komentują protesty kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zobacz najlepsze MEMY

Protesty trwają od czwartku i nie nie wskazuje na to, by szybko się zakończyły. Wtorkowe (27.10) wystąpienie prezesa PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, w którym uznał falę protestów za "atak, który ma zniszczyć Polskę", tylko rozogniło emocje.

Strajk Kobiet zaprasza do Warszawy

Na piątek Ogólnopolski Strajk Kobiet zaprasza protestujących z całego kraju na manifestację do Warszawy.

- Dobrze by było, żeby było nas tyle, by policja nie mogła nas ani zagłuszyć, ani zatrzymać. I przypominam, że nie przyjmujemy mandatów ani drogowych, ani zgromadzeniowych wykroczeniowych czy sanepidowskich, nie przyznajemy się do niczego, odmawiamy składania wyjaśnień. Jak bezprawie to bezprawie, to PiS zaczął – instruowała we wtorek po południu podczas konferencji prasowej sztabu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet jedna z jego liderek - Marta Lempart.