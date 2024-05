Legendarna grupa Cool Kids Of Death powraca. W Krakowie zobaczymy ją 3 grudnia w Hype Parku

To, że Cool Kids Of Death wycinają niekonwencjonalne ścieżki, było i jest oczywiste. Pochodząc ze zrujnowanego ośrodka przemysłowego w sercu Polski, słynącego ze szkoły filmowej i niegdyś prężnie rozwijającego się przemysłu filmowego, gdzie ze ścian sączy się graffiti, a David Lynch czuje się jak w domu, po prostu musieli śmiało udać się tam, gdzie nikt wcześniej nie był… i zrobili to z zemstą i determinacją, aby wyznaczać trendy.

Zawsze przed innymi zespołami w rodzimej Polsce, od razu stali się ,,buntowniczym głosem polskich dwudziestoparolatków”. W świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych są trochę rzadkością. Ich styl jest dość charakterystyczny, ale jeśli potrzebne są porównania, to dobrą wskazówką byłyby takie, jak The Strokes, Magazine, Joy Division i Bloc Party.